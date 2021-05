Zwei Todesfälle und 24 Neuinfektionen

Eine 95-jährige Frau und eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktiven Fälle sei im Burgenland derzeit weiter rückläufig. Laut Koordinationsstab liegt sie bei 421. Die Sieben-Tages-Inzidenz sei mit 71,7 so niedrig wie zuletzt im Oktober. Am höchsten war sie am Donnerstagvormittag in den Bezirken Jennersdorf (100), Oberwart (96,3) und Güssing (88), am niedrigsten in Rust (50,51), Neusiedl am See (45) und Oberpullendorf (37,84).

Die Coronavirus-Ampel wird im Burgenland aufgrund der weiter sinkenden Zahlen jetzt auf Orange umgestellt – der Rest des Bundesgebietes bleibt weiterhin rote Zone – mehr dazu in CoV-Ampel auf Orange im Burgenland.