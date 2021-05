Blackbirds verpassen Meistertitel

Auch das zweite Spiel der Finalserie endete mit einem Last-Minute-Sieg – dieses mal aber mit dem besseren Ende für Fürstenfeld. Güssing/Jennersdorf kontrollierte das Spiel, führte die Partie über weite Strecken auch zweistellig an, konnte diese Führung allerdings nicht verteidigen. Die Entscheidung fiel zwei Sekunden vor dem Ende – durch zwei Freiwürfe von Fürstenfeld – zum Endstand von 70:72 aus Sicht der Südburgenländer. Für Blackbirds-Coach Daniel Müllner eine vermeidbare Niederlage: „Es schmerzt natürlich, aber das Spiel verliert man meist nicht in der letzten Sekunde. Es waren viele Kleinigkeiten, die wir über das ganze Match besser machen hätten müssen, also in Summe haben wir sehr wenig getroffen. Das letzte mal war das Glück auf unserer Seite, und dieses mal ist es bei Fürstenfeld – ich hoffe am Samstag wieder bei uns.“

Chance am Samstag nutzen

„Als eine verpasste Möglichkeit“ bezeichnete es auch der angeschlagene Blackbirds-Kapitän Sebastian Koch, der mit 18 Punkten bester Werfer des Spiels war. An der Titelverteidigung zweifelt Koch aber keineswegs: „Wir machen uns in zu vielen Phasen das Leben viel zu schwer, viel schwerer als es sein müsste. Genauso im ersten Spiel, wo wir schon im vierten Viertel einen Vorsprung gehabt haben, den wir wieder hergeschenkt und zum Schluss das Spiel noch einmal spannend gemacht haben. Heute haben wir wieder einen Vorsprung gehabt. Nichtsdestotrotz: Wir spielen die ganze Saison um Meister zu werden. Die Chance haben wir heute gehabt und die Chance werden wir auch am Samstag haben. Wir haben ein Heimspiel, das haben wir uns die ganze Saison erarbeitet und wir werden diese Chance nutzen.“ Das dritte und entscheidende Spiel im Kampf um den Titel in der zweiten Basketball Liga steigt am Samstag in Güssing.