McDonald’s-Restaurants werden erneuert

Die Restaurants in Parndorf und Mattersburg werden innen saniert, die Filialen in Neusiedl am See und Eisenstadt werden komplett neu errichtet. In Eisenstadt hat der Abriss schon begonnen. Als Ersatz-Mc-Donald’s wurde ein Pop-up-Restaurant auf dem EZE Parkplatz eingerichtet. Es besteht eigentlich aus 24 Containern – kommt aber sowohl innen, als auch außen einem McDonalds sehr nahe. Es hat 90 Innen-Sitzplätze und 44 Sitzplätze im Freien sowie eine McDrive-Station.

ORF

Flagship-Stores in Eisenstadt und Neusiedl am See

Der McDonald’s in der Rusterstraße wird komplett neu errichtet. „Eisenstadt und Neusiedl werden Flagship-Stores, also zweistöckig große Gebäude mit 300 Sitzplätzen, mit bis zu zwei Drive-Spuren“, sagte Geschäftsführer und Franchisepartner Schwerla. Die Parkplätze würden deutlich erweitert, innen sei ein modernes Design geplant. Es soll Table-Service, Kioske und ein Cafe in einem neuen Stil geben. Ende September soll der neue McDonald’s in Eisenstadt fertig sein.

ORF

McDonald’s will nach Lockdowns wieder durchstarten

Danach erfolgt der Umbau der Standorte Mattersburg, Parndorf und Neusiedl am See. In Summe werden rund zehn Millionen Euro investiert, pro Standort sollen zwischen zehn und 30 neue Arbeitsplätze entstehen. Man habe bis 2019 stark wachsende Zahlen gehabt, Covid-19-bedingt habe es dann durch die Lockdowns Einbußen gegeben, sagte der Managing-Director von McDonald’s, Nikolaus Piza. Aber deswegen sei es auch ein besonderes Anliegen, mit neuen Angeboten – auch für Digitalkunden – und Produkten umso stärker wieder zu starten, neue Akzente zu setzen und möglichst viele der Kunden wieder abholen zu können.

ORF

Besonders stolz ist man auf die Herkunft der Produkte: Rindfleisch, Milch, Käse, Eier und Kartoffeln kommen von österreichischen Bauern, ein guter Anteil davon von burgenländischen Betrieben, betont man seitens des Fast-Food-Konzerns.