Welche Therapieangebote gibt es für Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden? Wie leben ältere Menschen in neuen Betreuungseinrichtungen im Burgenland? Wie kommen Betroffene zu einem Behindertenausweis? Was bringt die Anstellung pflegender Angehöriger in der „Pflege Service Burgenland“ für die Betroffenen? Diesen und noch mehr Fragen geht die neue Serie „Pflege im Burgenland“ nach.

ORF

Zehn Teile: Fernsehen, Radio und Internet

Am Mittwoch stellten Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) und ORF-Landesdirektor Werner Herics die neue Serie vor. „Wir haben im Burgenland ein flächendeckendes Netz für Pflege und Betreuung in den unterschiedlichsten Formen. Und da braucht es Aufklärung und Information. Da ist der ORF zwangsläufig das wichtigste Medium, weil wir mit den Sendungen des ORF die Menschen im Burgenland in einer großen Zahl erreichen können. Und vor allem die ältere Bevölkerung sind sehr treue Zuseherinnen und Zuseher und Hörerinnen und Hörer, und damit können wir die Menschen wirklich flächendeckend erreichen“, so Schneemann.

In zehn Teilen informiert der ORF Burgenland ab Montag in all seinen Medien über Angebote für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. „In der Serie ‚Pflege im Burgenland‘ berichten wir über Themen, die pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige interessieren. Als öffentlich-rechtliches Medium ist es uns ein Anliegen, über wichtige gesellschaftliche Themen wie diese zu informieren. Und das tun wir in dieser Serie sehr vorsichtig und achtsam“, so Herics.

ORF

„Das Leben der Familien ändert sich komplett“

Gestalterin Patricia Schuller zeigt behutsam den Alltag von pflegebedürftigen Personen und ihren Angehörigen: „Wenn ein Familienmitglied Betreuung braucht, wenn der Vater oder die Mutter an Demenz leiden, und nicht mehr die sind, die sie waren, dann ändert sich das Leben einer Familie komplett. Wir wollen über Therapien und Betreuungsangebote informieren. Das wichtigste ist für uns, dass wir die Würde der Menschen bewahren.“