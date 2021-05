Coronavirus

Zahl der Intensivpatienten auf 17 gesunken

In burgenländischen Spitälern werden derzeit 40 an Covid-19 Erkrankte behandelt, 17 davon intensivmedizinisch. Das sind um zwei weniger als am gestrigen Dienstag, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Mittwoch mit. 15 Neuinfektionen waren zu verzeichnen.