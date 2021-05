ÖVP: 1.261 Unterschriften für Burg und KUZ

Am 27. Juni muss die Bevölkerung des Bezirks Güssing eine Entscheidung treffen. Es geht um die Frage, ob das Land in die Burg oder in das stark sanierungsbedürftige Kulturzentrum Millionen investieren soll. Denn einer der beiden Standorte soll zu einem modernen und zeitgemäßen Kulturzentrum ausgebaut werden – mehr dazu in Kulturstandort Güssing: Volksbefragung am 27. Juni.

Die ÖVP der Stadtgemeinde Güssing hatte im März eine Petition gestartet, um zu erreichen, dass sowohl in die Burg als auch in das KUZ investiert wird. 1.261 Menschen unterschrieben dafür, 850 davon kommen aus der Stadt Güssing. ÖVP-Vizebürgermeister Alois Mondschein sieht darin ein klares Zeichen für die Volksbefragung. Eine der beiden Institutionen nicht auszubauen, schwäche die Stadt und die gesamte Region, so Mondschein.