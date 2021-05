Waldohreulen in Siegendorf gerettet

Die Elterntiere der Waldohreulengeschwister waren nach dem Vorfall in Siegendorf nicht zu finden. Daher wurden die kleinen Tiere nach Haringsee gebracht. Die Ammeneltern werden den Jungtieren alles beibringen, was sie für ein späteres Leben in der freien Natur brauchen. Sobald wie möglich sollen die drei Geschwister wieder in in der Natur freigelassen werden.

VIER PFOTEN

Vorsicht bei Baum- und Strauchschnitt

Gerade zu dieser Jahreszeit sollte bei Schlägerungen besonders auf eventuell vorhandene Nester in den Baumkronen geachtet werden. „Auch Büsche und Sträucher im Frühling und Sommer bitte nur zurückschneiden, wenn es unbedingt sein muss“, raten Experten der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee, die von Vier Pfoten geführt wird. In jedem Fall sollte man vorher nachschauen, ob sich nicht die Kinderstube eines Vogelpaares oder eines anderen Tieres in Bäumen oder Büschen befindet.