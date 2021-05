Bundesliga: Tigers-Frauen an Tabellenspitze

Nachdem 2020 auch bei den Frauen der gesamte Spielbetrieb abgesagt werden musste, sehnten sich alle Spielerinnen nach dem Saisonstart 2021. Der Serienmeister aus Altenberg (Niederösterreich) konnte die letzten neun Saisonen den Meistertitel erringen, seit vielen Jahren sind sie ungeschlagen. Dementsprechend mussten die Tigers in den letzten Wochen hart trainieren.

Von Beginn an war es eine schnelle Partie. Die Tigers konnten großen Druck machen und trafen bereits in der siebenten Minute. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

ISV Tigers Stegersbach

Die Altenbergerinnen glichen in der 17. Minute aus, doch die Stegersbacherinnen ließen sich nicht unterkriegen: Die jungen Südburgenländerinnen schalteten einen Gang höher und übernahmen das Spiel – drei Minuten vor Schluss dann das 2:1 für die Tigers, bei dem es trotz der Bemühungen der gegnerischen Mannschaft blieb. Erstmals konnten die Tigers Altenberg besiegen.

Schnelles Spiel gegen die Pink Wings

Im Spiel zwei ging es gegen die Pink Wings aus Wien. Das druckvolle Spiel der Tigers konnte von Beginn an umgesetzt werden. Bereits nach 42 Sekunden konnte sich Eigenbauspielerin Anna Ofner in die Torschützenliste eintragen. Die Tiger erhöhten das Tempo und konnten bis zur neunten Minute auf 3:0 davon ziehen. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

5:1 – erster Bundesliga-Hattrick für Ofner

In der zweiten Halbzeit gab es ein ähnliches Bild. Bereits eine Minute nach Beginn das 4:0. Die Wienerinnen erzielten zwar den Anschlusstreffer, doch das 5:1 der Tigers-Frauen kam postwendend. Ofner konnte damit ihren ersten Hattrick in der Bundesliga der Frauen feiern. Trainer Andreas Freiberger zeigte sich zufrieden: "Die Mädchen haben enorm druckvoll gespielt und sich diese beiden Siege verdient.“ Bereits am kommenden Sonntag geht es in Wien in die zweite Spielrunde. In der Bundesliga der Herren steht am Samstag der Heimspieltag am Programm.