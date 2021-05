PCR-Gurgeltests an VS Mattersburg

„Einmal bitte gurgeln“ heißt es am Nachmittag für die 199 gemeldeten Kinder und Erwachsenen. Die Testungen werden im Hof der Volksschule Mattersburg vorgenommen. Es geht darum, etwaige weitere Infektionen zu erkennen und die Sicherheit zu erhöhen. Jene Schülerinnen und Schüler sowie die Teile des Lehrpersonals, die selbst infiziert sind oder als K1-Personen gelten, werden dabei nicht getestet. Rund 100 von ihnen befinden sich noch in Quarantäne und werden erst am Mittwoch getestet.

Frühestens ab Montag wieder Schulbetrieb

Die Volksschule Mattersburg möchte – je nach Ergebnissen – am kommenden Montag den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Insgesamt 310 Kinder besuchen die Volksschule. Sie werden von rund 25 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.