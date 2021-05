Doskozil schmiedet Hochzeitspläne für 2022

Eigentlich wollte Doskozil schon im Mai des Vorjahres seine Lebensgefährtin Julia Jurtschak heiraten – wegen der Coronavirus-Pandemie und des Lockdowns musste die Hochzeit aber verschoben werden – mehr dazu in Doskozil verschiebt Hochzeit. Im Radio-Burgenland-Talkformat zur Mittagszeit nannte der Landeshauptmann nun aber einen neuen Termin: „Es wird im ersten Halbjahr nächstes Jahr hoffentlich definitiv stattfinden.“ Immer vorausgesetzt die Coronavirus-Lage lässt eine Feier zu. So oder so soll es nur eine kleine Hochzeit werden, so der Landeshauptmann.

ORF

Beweggründe zu Brief an Rendi-Wagner

Nach seinem Brief an die SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, in dem er seinen Rückzug aus der Bundespartei angekündigt hatte, nahm Doskozil im „Mahlzeit Burgenland“-Interview auch erstmals Stellung zu den Beweggründen seiner Entscheidung. Auslöser sei Rendi-Wagners „ZiB 2“-Interview gewesen, nachdem das Burgenland angekündigt hatte, aus dem harten Lockdown auszusteigen. Dieses hätte das Fass zum Überlaufen gebracht, so Doskozil. Rendi-Wagner hatte ihm darin vorgeworfen, die Gesundheit der Burgenländerinnen und Burgenländer aufs Spiel zu setzen. „Jetzt zeigt sich, dass Wien heute ebenfalls den harten Lockdown beendet hat, obwohl die Infektionszahlen heute in Wien höher sind als vor zwei Wochen im Burgenland“, so Doskozil.

ORF

Persönliche Einblicke

Durch die Pandemie und die Lockdowns komme auch er ein wenig zur Ruhe, erzählte Doskozil in „Mahlzeit Burgenland“. Seine freien Wochenenden verbringe er mit seiner Lebensgefährtin, seinen zwei Kindern und radle durch das Burgenland. Außerhalb des Politalltags versuche er, ein möglichst normales Leben mit Einkaufen und Kochen zu verbringen, so Doskozil.