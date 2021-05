Strohmayer-Dangl tauscht Fußball gegen Laufschuhe

Das Jonglieren mit dem Ball beherrscht der 18-jährige Neufelder nach wie vor. Doch Fußball ist in seinem Leben in den Hintergrund gerückt. Strohmayer-Dangl machte die Laufbahn zu seiner neuen sportliche Heimat. Eine Entscheidung, die auch mit seinem einstigen Fußball-Trainer und heutigen Leichtathletik-Coach zusammenhängt: „Damals durch Corona im ersten Lockdown im März letzten Jahres war ja Fußball-Training nicht möglich – in der herkömmlichen Art und Weise. Und ich habe dann – als es wieder möglich war, alleine auf öffentlichen Sportplätzen zu trainieren – den Rolf, meinen jetzigen Trainer, angefragt, ob wir nicht für den Fußball ein Athletik-Training machen können, damit ich dann wieder fit und frisch in die Saison starte, wenn es dann wieder mal los geht. Und es ist dann so gekommen, dass mir eigentlich das Athletik-Training mit Rolf mehr Spaß gemacht hat, als das eigentliche Fußball-Training davor.“

35 Jahre alter Landesrekord gebrochen

Leichtathletik-Trainer Rolf Meixner erinnert sich: „Für mich war das kein Thema mehr. Und Niklas ist dann persönlich zu mir heim gekommen und hat mir einen Brief in die Hand gedrückt. Er hat gesagt, ich soll ihn am Abend lesen und darin ist dann gestanden, dass er Leichtathletik ernsthaft machen würde, wenn ich ihn trainiere. Und ich soll es mir überlegen."

Strohmayer-Dangl legte die Fußballschuhe also beiseite und entschied sich für die Laufschuhe – eine gute Entscheidung, wie sich schon bald zeigte: Bei seinem ersten Wettkampf im vergangenen Juli stellte er über die 400-Meter-Hürden einen neuen Landesrekord auf, wurde zum Senkrechtstarter der Leichtathletik Akademie Eisenstadt. Bei den U20-Meisterschaften gewann er über die 400-Meter-Hürden Silber.

Und die Erfolge reißen nicht ab: Heuer im Februar brach der 18-Jährige, der vor einigen Monaten noch in der Burgenlandliga als Fußballer aktiv war, einen 35 Jahre alten Landesrekord in der Halle über die 400-Meter.

An österreichischem Rekord beteiligt

Ein Ausrufezeichen setzte er auch bei den „Balkan Spielen“. Es war sein erster Auftritt mit der Nationalstaffel und er war maßgeblich am neuen Rekord für die österreichische Mannschaft beteiligt. „Ich habe gewusst, dass es durch die Arbeit mit Rolf, durch die professionelle Arbeit und auch durch sein Fachwissen, sehr schnell gehen kann, dass es aber nicht selbstverständlich ist. Und dadurch freut es mich jetzt umso mehr, dass es so funktioniert hat, und ich glaube auch, dass ich mich mit der Arbeit, die wir jetzt leisten, in den nächsten Jahren auf einiges freuen kann.“ Nächstes Ziel ist die U20-Europameisterschaft im Juli in Estland mit dem Vorhaben: Halbfinale.

Fernziel ist natürlich das Olympia-Jahr. 2024 finden die Spiele in Paris statt – träumen ist erlaubt, das weiß auch sein Wegbegleiter: "Ich glaube, dass das schon so weit reichen wird, dass er den Eifelturm einmal 2024 sehen wird, ohne dass er selbst ein Ticket buchen muss.“

Für den HTL-Maturanten und seinen sportlichen Ziehvater Meixner könnte es ein wegweisendes Jahr werden. Eine Erfolgsgeschichte, die nach tollem Start fortgesetzt werden soll.