Verena Eberhardt siegt in der Steiermark

Eberhardt startete am Samstag in Großhartmannsdorf bei einem Einzelzeitfahren und sicherte sich dabei Platz eins. Beim Kriterium am Sonntag in Sebersdorf absolvierte die 26-jährige Athletin die 35 Runden von 800 Metern als Schnellste. Sie gewann die Punktewertung mit 18 Punkten Vorsprung. Eberhardt zieht eine positive Bilanz vom Wochenende: „Beim Kriterium ist es richtig gut gegangen. Das liegt mir ja und taugt mir voll. Das Zeitfahren war vielleicht ein bisschen eine Überraschung, beziehungsweise die Form passt sehr gut und deshalb, glaub ich, kann man Rennen sehr gut fahren, die einem sonst vielleicht nicht so sehr liegen.“

Privat

Große Hoffnungen für Hongkong

Als nächstes Rennen bestreitet Eberhardt einen internationalen Bahnrad-Wettkampf Mitte Mai in Hongkong: „Ich freue mich, dass die Nationscup-Rennen durchgeführt werden können, das ist auf der Bahn. Das haben sie bisher Weltcups genannt und jetzt auf Nationscup umbenannt. Da ist es dann richtig wichtig, dass ich eine gute Platzierung einfahre. Ich freue mich schon wieder darauf, auf der Bahn fahren zu können.“ An Hongkong hat Eberhardt gute Erinnerungen: Die 26-Jährige konnte beim vergangenen Weltcup vor der Coronavirus-Pandemie in Hongkong Platz zwei im Scratch-Bewerb holen.