Coronavirus

Nickelsdorf: Verdacht auf indische CoV-Variante

In Nickelsdorf gibt es in drei Fällen den Verdacht auf eine Infektion mit der erstmals in Indien aufgetretene Coronavirus-Variante. Das ergab eine Erstprüfung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Samstag.