Stegersbacherin macht Radio für Pakistan

„FM89 Layyah“ heißt der pakistanische Sender, für den Farzana arbeitet – obwohl die Radiomoderatorin seit 2013 in Österreich lebt. Für ihre Sendung sitzt sie morgens ab 7.00 Uhr hinter dem Mikrofon. In Pakistan ist es dann wegen der Zeitverschieung von drei Stunden bereits 10.00 Uhr am Vormittag.

ORF

Über Internet verbunden

Normalerweise hat Farzana zweimal in der Woche eine Radiosendung, aber in Coronavirus-Lockdown-Zeiten ist sie täglich on air – auch um ein Bewusstsein für das Virus zu schaffen und um ihre Fans in Pakistan mit allen wichtigen Informationen zur Prävention zu versorgen. Die Sendung funktioniert über das Internet: Ein Tontechniker sitzt im Radiostudio in Pakistan, Farzana wird aus Stegersbach zugeschaltet und nimmt die Anrufer via Skype entgegen, auch via Facebook ist die Kontaktaufnahme mit ihr möglich.

ORF

Von der Interviewten zur Radiomoderatorin

Farzana arbeitet seit 2005 beim Radio. Die 38-Jährige studierte Psychologie und arbeitete als Krankenschwester. Sie kam über ein Interview zum Radiosender. Ihren Mann Bashir Maher lernte sie bei einem seiner Besuche in Pakistan kennen. Er kam 1991 nach Österreich und baute sich hier ein Taxiunternehmen auf. Das Ehepaar hat zwei Kinder: den sechsjährigen Hamdam und die dreijährige Ulayya. Stegersbach ist ihreHeimat geworden, Farzana besucht derzeit einen weiteren Deutschkurs. Ihre Leidenschaft als Radiomoderatorin lebt Farzana auch im Burgenland aus.