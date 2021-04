Eisenstadt bekommt Stadtmuseum

Das Haus in der Pfarrgasse 20 in Eisenstadt ist eine Villa, die zuletzt von einem Arzt bewohnt wurde. Heute ist der Orden der Barmherzigen Brüder Eigentümer des Hauses, dessen malerischer Garten an der alten Stadtmauer liegt. Die Villa biete ein ideales Ambiente für ein stimmungsvolles Stadtmuseum, das Geschichte auf etwas andere Art erzählen werde, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). So werden ein Mediziner, eine Stadtgärtnerin, ein Stadtschreiber und Wirtsleute die Stadtgeschichte aus ihrer jeweiligen Sicht erzählen. „Man kann eigentlich hierherkommen und fünf- sechsmal die Geschichte der Stadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erleben“, sagte Steiner.

Mehr als nur ein Museum

Das Konzept für die Stadtvilla, wie das Museum genannt wird, arbeitete ein Projektteam unter der Leitung von Wolfgang Kuzmits aus. Die Vorgabe lautete: Die Stadtvilla soll mehr als ein Museum sein. Man brauche ein Ausstellungshaus, ein Diskurszentrum, eine Stätte der Begegnung, so Kuzmits. Es gebe auch die Idee, eine „Artist in Residence“-Möglichkeit einzurichten, es solle eine Drehscheibe im Sinne der Information und der Vernetzung werden.

Charme des Hauses soll erhalten bleiben

Die spezielle Atmosphäre des Hauses und des Gartens wird als Teil des Museumskonzeptes gesehen und sollen unbedingt erhalten bleiben, sagte Steiner. Es seien keine besonders massiven baulichen Veränderungen geplant, der Charme des Hauses „soll und muss erhalten bleiben“. Das Haus werde modernisiert und auch barrierefrei gemacht. Die Kosten sind mit zwei Millionen Euro veranschlagt. In genau vier Jahren soll die Stadtvilla eröffnet werden, genau zum Jubiläum „100 Jahre Landeshauptstadt“ Eisenstadt.