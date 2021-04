45 CoV-Neuinfektionen, ein Todesfall

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: eine 91-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 52 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 19 in intensivmedizinischer Behandlung. 1.414 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

97.757 Impfdosen verimpft

Die Coronavirus-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 75.707 Personen über das Land Burgenland, davon erhielten 22.050 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden demnach 97.757 Impfdosen verimpft. Insgesamt 154.423 Personen meldeten sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung an.