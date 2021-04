Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig

Mit dem Rückgang der Neuinfektionen sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland. Am Donnerstag lag dieser Wert bei 92,4. In fast allen burgenländischen Bezirken war der Wert im zweistelligen Bereich, mit Ausnahme von Mattersburg (110) und Jennersdorf (100). In der Freistadt Rust liegt der Wert aufgrund von keinen weiteren Neuinfektionen noch immer bei 0. Der Coronavirus-Koordinationsstab des Landes meldete von Mittwoch auf Donnerstag 49 CoV-Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle lag damit bei 540.

Mehr als 75.000 Burgenländer geimpft

21 Covid-19-Patienten mussten auf den Intensivstationen behandelt worden. Das waren genauso viele wie am Vortag – mehr dazu in 32 Neuinfektionen, 21 Intensivpatienten. Insgesamt befanden sich 61 Erkrankte in Spitalsbehandlung. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 540. 75.456 Burgenländerinnen und Burgenländer wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft, davon 22.048 mit beiden Dosen. 153.785 Personen haben sich für die Schutzimpfung vormerken lassen.