Carla-Laden geht Online

In den Carla-Läden in Eisenstadt und Oberwart können beispielsweise Kleider, Spielsachen und Möbel gespendet werden. Die Sachen können dort dann günstig gekauft werden. Menschen in Not erhalten durch die Caritas-Sozialberatung dafür auch Gutscheine. In den Carla Läden sind beispielsweise langzeitarbeitslose Männer und Frauen beschäftigt. Das Arbeitsmarktservice fördert die Maßnahme.

Jetzt kann bei Carla auch im Internet eingekauft werden. Und auch in dem Onlineshop geht es um Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Man kann beispielsweise Versandkosten für andere übernehmen – als Spende.