Einwohnerrekord in Eisenstadt

Hannes Seidl zog vor einem halben Jahr nach Eisenstadt. Der gebürtige Leithaprodersdorfer (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kannte die Stadt aus seiner Schulzeit. „Das war für mich eine sehr klare Entscheidung, sag ich mal. Ich fand auch während der Schulzeit Eisenstadt sehr schön und und war immer gerne da“, so der Student.

Im April knackte Eisenstadt die 15.000-Einwohnermarke – das ist ein neuer Höchststand. „Das zeigt, dass Eisenstadt eine attraktive Stadt zum Leben, Wohnen und Arbeiten ist und das freut uns natürlich auf der einen Seite, aber natürlich ist der Bevölkerungszuwachs auch eine große Herausforderung“, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Baustellen und Wohnprojekte

Da wäre etwa der Verkehr: Baustellen sorgen immer wieder für Behinderungen – auch zum Unmut der tausenden Pendler, die täglich nach Eisenstadt kommen. Durch viele Zuzügler gibt es viele große Wohnbauprojekte – damit diese nicht Überhand nahmen, setzte man auf eine Bausperre.

„Jetzt wollen wir festlegen und es auch im Gemeinderat beschließen, dass es ein bestimmtes Verhältnis braucht, zwischen der Anzahl der Wohneinheiten und dem zur Verfügung stehenden Grund. Eine Stadt wie Eisenstadt braucht beides: eine Verdichtung in bestimmten Räumen – im Zentralraum – aber natürlich auch die Erhaltung unserer klassischen Einfamilienhausgebiete“, so Steiner.

Investitionen in Infrastruktur

Wegen des Wachstums muss die Stadt laufend in den Ausbau der Infrastruktur investieren. „Wir sanieren das Hallenbad. Wir bauen und sanieren Straßen. Wir sanieren Gehwege, weil uns Fußgänger auch wichtig sind. Wir haben erst jetzt zwei Kindergärten neu eröffnet. Wir denken schon über die nächsten Kinderbetreuungsplätze nach und auch das Thema Volksschule wird in den nächsten drei bis vier Jahren akut werden“, so der Bürgermeister.

15.074 Einwohner

Auch für das Zusammenleben ist das Wachstum eine Herausforderung. Es wurde jetzt eine Umfrage unter allen Neubürgern gemacht, um zu erfahren, was die Wünsche und Anregungen seien – man versuche die neuen Bewohner in die Vereine zu integrieren, damit Eisenstadt auch noch in Zukunft eine Stadt bleibt, wo man sich kennt, so der Bürgermeister.

„Ich sage mal so: wenn es sich vom Job her ausgeht, dass ich hier bleiben kann, dann wäre das schon mein Ziel eigentlich, dass ich in der Gegend und auch in Eisenstadt wohnhaft bleiben kann“, meinte Hannes Seidl. Mit Stand am Mittwoch hatte Eisenstadt insgesamt 15.074 Einwohner.