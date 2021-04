ÖTV-Sportdirektor Melzer zu Gast

Jürgen Melzer war sowohl im Einzel als auch im Doppel unter den Top-10 der Tennis-Weltrangliste. Erst seit wenigen Monaten ist der Niederösterreicher ÖTV-Sportdirektor. Derzeit verschafft er sich einen Eindruck vom österreichischen Nachwuchs und war dazu auch in Oberpullendorf zu Gast. Für mich war es extrem wichtig, dass ich einfach durch die Bundesländer fahre und mir auch einen Eindruck verschaffe, wie dort gearbeitet wird, was es für Trainer und Talente vor Ort gibt und wo man Synergien zum Verband aufbauen kann", so Melzer.

Daher sei es ganz wichtig gewesen durch ganz Österreich zu reisen und sich dahingehend zu erkundigen, sagte Melzer. Das sei ein sehr guter Ansatz, sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). So könne man die Arbeitsweisen in den Ländern kennenlernen und sehen, wie es in den Ländern funktioniere. So könne auch mit den jeweiligen Trainern des burgenländischen Tennisverbandes. Dabei könne man sicherlich Synergien wecken und hier könne jeder von jedem profitieren, so Dorner.

Wenn ein Top-Tennisspieler zu Gast ist, um mit den burgenländischen Tennis-Nachwuchsspielerinnen und Spielern zu trainieren, dann darf der Spaß nicht fehlen. Der neue Sportdirektor achtet aber dennoch darauf, dass die Nachwuchstennisspieler mit der richtigen Technik für die Zukunft bestens gerüstet sind. Die Kinder und Jugendlichen in Oberpullendorf haben schon ambitionierte Ziele – viele würden gerne im Profisport Fuß fassen. Das große Ziel ist also eine Profikarriere. Bis dahin bleibt aber noch viel Zeit, um neben ernsthaftem Training auch viel Spaß zu haben.