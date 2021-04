Chronik

Schilfbrand in Mörbisch am See

Nach einem Schadstoffeinsatz am Nachmittag (Ölspur) wurden die Mitglieder der FF-Mörbisch kurz nach 22.00 Uhr am Montag von der LSZ Burgenland erneut zu einem Einsatz alarmiert. Aus unbekannter Ursache war das Schilf beim Verbindungsweg zwischen Problemstoffsammelstelle und Seestraße in Mörbisch am See Brand geraten.