90-Jährige von falschen Polizisten betrogen

Das berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Am Tag nach dem Anruf übergab die 90-jährige Frau laut Polizei einer bisher unbekannten Frau ihr Bargeld. Acht weitere Personen wurden ebenfalls von falschen Polizisten angerufen. In diesen Fällen blieb es aber beim Versuch. Am Montag rief etwa ein „Bezirksinspektor Thomas Frick“ eine ältere Frau an und wollte Informationen über ihre Bargeldbestände und Wertgegenstände. Als die Frau ihm nichts sagte, drohte er, einen Streifenwagen vorbeizuschicken, der sie zur Polizei zur Einvernahme bringe. Das Opfer legte daraufhin auf.

Keine Daten bekanntgeben

Kurz darauf wurde eine weitere Frau aus dem Raum Eisenstadt von einem falschen Polizisten angerufen, der sich mit dem Namen „Böhm“ vorstellte. Er gab an, sie zu einem Vorfall befragen zu wollen. Als die Burgenländerin ihren Mann hinzuzog, legte der Betrüger auf. Die Polizei appellierte am Dienstag an die Bevölkerung, keine Daten bekannt zu geben und auf keinen Fall Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Stattdessen solle man den Kriminaldienst Eisenstadt verständigen.