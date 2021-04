Drei Generationen Landeshauptmänner im Gespräch

An dem Gespräch nahmen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und seine Vorgänger Hans Niessl und Hans Sipötz teil. Doskozil sprach über seine langfristigen Visionen für das Burgenland. Die Menschen sollen im Burgenland immer das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht, so Doskozil. Als wichtiges Zukunftsthema sieht er die grüne Energie. Wichtig sei bei allen Zukunftsentscheidungen, die Bevölkerung stets mit an Bord zu haben. Niemanden zurückzulassen, sondern alle mitzunehmen. „Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe der Politik“, so Doskozil.

EU-Betritt als Meileinstein

Doskozils unmittelbarer Vorgänger Hans Niessl sprach von zwei entscheidenden Ereignissen – vom Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und vom EU-Beitritt Österreichs 1995. Letzterer führte dazu, dass das Burgenland als Ziel-1-Gebiet viel Geld aus Brüssel bekam. Die EU-Erweiterung 2004 wiederum führte dazu, „dass wir ins Zentrum kamen“. Nicht allen in Brüssel sei bewusst gewesen, dass das Burgenland als einzige Region an drei neue EU-Mitgliedsstaaten angrenzt, es bedurfte viel Information, so Niessl. Grundlage für die Erfolgsgeschichte des Burgenlandes war seiner Meinung nach der Bildungsbereich, eine gute Ausbildung sei entscheidend.

Land machte großen Wandel

Sipötz war Landeshauptmann von 1987 bis 1991, zuvor Bürgermeister von Pamhagen. Er erinnerte sich an die damalige Lage an der hermetisch abgeriegelten Grenze zu Ungarn. „Das war das große Handicap, das wir gehabt haben, dazu noch eine sehr dörfliche Struktur, eine bäuerliche Struktur – ohne Städte, ohne Industrie“, so Sipötz. Das Burgenland habe einen Wandel von der Agrarstruktur zu einer Struktur im Dienstleistungsbereich gemacht und das habe zum Erfolg geführt, sagte Sipötz.

Am Montag sorgte Landeshauptmann Doskozil mit seiner Ankündigung, sich aus der Bundes-SPÖ zurückzuziehen für Gesprächsstoff. Er erklärte diesen Schritt in einem Brief an Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und das Parteipräsidium – mehr dazu in Doskozil zieht sich aus Bundespartei zurück. Bis jetzt gab es von Doskozil kein Interview dazu.