Konzerte im Schlosspark auf 2022 verschoben

Wie schon 2020 wird es also auch heuer keine Pop- und Rock-Konzerte im Schlosspark Eisenstadt geben. Der Grund: Konzerte im Freien dürfen nur von maximal 3.000 Menschen besucht werden und zudem muss die Veranstaltung bestuhlt sein – das sei künstlerisch und wirtschaftlich nicht durchführbar, erklärte Veranstalter Tatar.

„Sowas ist für ein Festival – wie das Lovely Days oder auch für Sting – nicht umsetzbar“, so Tatar, man bringe die Sessel nicht unter, die notwendig wären. Auch würde sich das Event bei einer derart geringen Kartenverkaufszahl nicht rechnen. „Ich glaube auch nicht, dass die Leute den dementsprechenden Spaß am Konzert und am Festival hätten“, so der Veranstalter.

Kritik an denselben Richtlinien für In- und Outdoor

Obwohl das Areal im Steinbruch St. Margarethen über Sitzplätze verfügt, wurde auch das dort angesetzte Konzert von Van Morrison verschoben. Der Kulturdirektor der Esterhazy Betriebe, Karl Wessely, kritisierte die Politik für den Umstand, dass bei Kulturveranstaltungen gleiche Richtlinien für Indoor und Outdoor gelten.

„Wenn man Gäste nur mit Test hereinlässt, wenn die Maskenpflicht beachtet wird und auch sonst ein Konzept da ist, ist es nicht einzusehen, warum bei Outdoorveranstaltungen auch nur 50 Prozent hineingelassen werden – das ist nicht durchdacht“, sagte Wessely.

2022 werde laut Veranstalter Tatar ein sehr starkes Festivaljahr. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Nova Rock 2022 mit Foo Fighters und Muse

Beim auf 2022 verschobenen Nova-Rock-Festival werden unter anderem die Foo Fighters, Muse und Five Finger Death Punch auf der Bühne stehen. Während das Festivalgelände in Nickelsdorf heuer CoV-bedingt leer bleibt, konnte ein großer Teil des Line-Ups, das eigentlich schon für 2020 und später auch für 2021 geplant war, wieder gewonnen werden, betonte Tatar.

Er gab sich zuversichtlich, dass das Festival von 9. bis 12. Juni 2022 tatsächlich stattfinden wird. „Ich bin sehr guter Hoffnung momentan. Ich hoffe für uns alle, dass wir 2022 unser Leben, das wir vor der Pandemie hatten, zurückbekommen werden“, sagte Tatar. Besonders erfreulich sei für ihn, dass die Foo Fighters das erste Mal am Nova Rock sein werden. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden unter anderem Seiler und Speer, Deichkind, The Offspring, Bring Me The Horizon, Billy Talent und Trettmann.

„Hoffnung“ für Frequency Festival im August

Generell sei die Situation für Festival- und Konzertveranstalter schwierig. „Wir haben ganz ein hartes Jahr hinter uns und wahrscheinlich noch einige harte Monate vor uns“, betonte Tatar. Die Entscheidung, dass das Nova Rock heuer nicht stattfinden könne, sei schnell klar gewesen. Noch „ein bisschen Hoffnung“ habe er für das Frequency Festival in St. Pölten. Da habe man noch etwas Zeit, um die Entwicklungen in der CoV-Krise abzuwarten. In einigen Wochen werde man dann entscheiden, ob im August ein Festival über die Bühne gehen könne, sagte Tatar.