Coronavirus

Weiterhin viele CoV-Kranke auf Intensivstationen

In den burgenländischen Spitälern sind am Dienstagvormittag 24 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt worden. Das war einer weniger als am Montag. Insgesamt befanden sich 62 Erkrankte in Spitalsbehandlung, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.