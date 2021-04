Entlaufenes Stachelschwein eingefangen

Das Stachelschwein war vor etwa zwei Wochen aus dem Steppentierpark entlaufen, nachdem ein Tierpfleger die Tür zum Gehege nicht richtig zugemacht hatte. Man hatte das Tier immer in der näheren Umgebung vermutet, denn es war in der Nachbarortschaft, in Wallern, mehrmals gesehen worden.

Vila Vita Pannonia

Vor Hoteleingang entdeckt

Montagabend wurde das Stachelschwein direkt vor dem Hoteleingang der Vila Vita Pannonia in Pamhagen entdeckt. „Ein halbes Jahr Lockdown war selbst dem Stachelschwein zu viel. Kurzentschlossen und ohne viel Gepäck wollte es zur Abwechslung ins erste Haus am Platz einchecken und ein paar Tage bei Vollpension im Vila Vita Pannonia entspannen“, scherzte Vila-Vita-Geschäftsfürher Joe Gelbmann. Gemeinsam mit Hans Acs, dem Besitzer und Betreiber des Steppentierparks Pamhagen, konnte das Tier eingefangen und wieder heil zu seinen Artgenossen in den Tierpark gebracht werden.