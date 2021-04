Volksschule Mattersburg wegen CoV-Fällen geschlossen

Sieben Kinder und eine Lehrerin sind in der Volksschule Mattersbrug positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kinder gehen in verschiedene Klassen. Rund einhundert Kinder sind in Quarantäne, weil sie als Kontaktpersonen (K1) gelten. Bezirkshauptmann Werner Zechmeister spricht von einer Vorsichtsmaßnahme. Wenn man nur die betroffenen Klassen geschlossen hätte, hätte es trotzdem Nachmittagsbetreuung gegeben, man wollte auf Nummer sicher gehen.

Weitere Tests nächste Woche

In der Volksschule mit 310 Schülerinnen und Schülern unterrichten rund 25 Lehrerinnen und Lehrer. Direktorin Rafaela Strauß verwies darauf, dass die Coronavirus-Sicherheitsauflagen eingehalten wurden. Am 4. Mai sind sogenannte „Umfeldtestungen“ geplant. Dabei handelt es sich um Gurgeltests für Eltern, Betreuungspersonen und Schülerinnen und Schüler, die nicht K1 sind. Darüber informiert die Schule die Eltern detailliert.