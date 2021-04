Wohnen in Königsdorf immer mehr gefragt

Seit rund zwei Jahrzehnten gibt in Königsdorf einen Badesee. Hielt sich anfangs das Interesse für ein Haus am See eher in Grenzen, so sei seit dem Vorjahr die Nachfrage nahezu explodiert, sagt Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ): „Wir sind sehr erfreut, dass das Interesse jetzt so gestiegen ist. Wir haben sehr viel Geld investiert, damit dieses Projekt ein Erfolg wird. Der See boomt, wir haben ca. 60.000 Besucher im Jahr und die sehen, wie schön diese ersten Musterhäuser eigentlich gelungen sind, und jetzt kommt das ganze richtig in Fahrt.“

Im ersten Bauabschnitt wurden neun Häuser errichtet, vier weitere stehen kurz vor dem Baustart. Zehn weitere Häuser werden nächstes Jahr errichtet, auch diese sind praktisch schon alle verkauft. Mit der Planung und Vermarktung wurde der Architekt Klaus Richter beauftragt. Es gibt unterschiedlich Haustypen mit einer Nutzfläche von 50 Quadratmeter bis 130 Quadratmeter, ab einem Preis von 150.000 Euro.

Starker Zuzug

Die Häuser am See werden sowohl als Zweit- als auch als Hauptwohnsitz genutzt und so erfährt die 780-Einwohner-Gemeinde einen Zuwachs. Mit einem Bevölkerungswachstum von mehr als fünf Prozent war Königsdorf im Vorjahr die Nummer Eins in den Bezirken Güssing und Jennersdorf. Dazu haben aber nicht nur die Häuser am See allein dazu beigetragen. Königsdorf investiere viel in die Infrastruktur und biete günstige Bauplätze sowie qualitativ hochwertige Wohnungen an, so Bürgermeister Trinkl.