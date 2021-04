17 Neuinfektionen und ein Todesfall

Ein 89-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf verstarb im Zusammenhang mit Covid-19. In den burgenländischen Krankenhäusern werden aktuell 58 an Covid-19 erkrankte Frauen und Männer behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten betrug am Montag 568 – um 16 weniger als am Sonntag. 70.891 Personen erhielten die Schutzimpfung, 21.940 davon bereits die zweite Dosis.

7-Tages-Inzidenz bei 108

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 474.690 kostenlose Coronavirus-Antigen-Schnelltests durchgeführt. Am Sonntag erhielten fünf Menschen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Die 7-Tages-Inzidenz beträgt laut Koordinationsstab im Burgenland 108. Am höchsten war sie im Bezirk Neusiedl am See (125) und im Bezirk Mattersburg (100). In allen anderen Bezirken lag sie unter 100.