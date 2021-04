Erste Hilfe-Wissen online auffrischen

Egal ob man runterfällt, sich einschneidet oder verletzt. Bei Haushaltsverletzungen ist rasche Erste Hilfe gefragt. Oft ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs allerdings schon lange her. Um den Wissensstand aufzufrischen, hat das Rote Kreuz ein neues Online-Angebot eingerichtet.

Onlinekurs kann man anrechnen

„Es gibt jetzt einen sehr guten Onlinekurs, der ersetzt quasi acht Stunden Theorie. Wenn man dann später einen 16-Stunden-Grundkurs für Erste Hilfe haben mag, wird das dann angerechnet“, so Manuel Komosny, Sprecher des Roten Kreuzes. Geeignet ist der Kurs für alle, die in Sachen Erste Hilfe lernen wollen oder ihr altes Wissen auffrischen wollen.

„Alles was man nicht oft macht, wird mit der Zeit schwieriger. Je länger der alte Kurs her ist, desto schwieriger wird es dann. Als Auffrischung ist der Online-Kurs daher wirklich gut. Es ist unverbindlich, kostenlos – und die Zeit kann man sicherlich in die Sicherheit investieren“, so Komosny.

(Sendungshinweis: „Guten Morgen Burgenland“, 25.04.2021)