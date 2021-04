PH sucht Studenten für Lehramtsstudium

Mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium in der Sekundarstufe kann man in der Unter- und der Oberstufe unterrichten, also in einer Mittelschule, im Gymnasium, sowie in der HAK oder HTL. „Die ersten acht Semester sind das Bachelorstudium. Das ist ein Vollzeitstudium, genauso wie auf allen Universitäten Österreichs. Das Masterstudium ist so eingerichtet, dass man da schon währenddessen unterrichten kann auf den Schulen. Das ist komplett berufsbegleitend gestaltet bei uns“, so Sabine Weisz, Rektorin der PH Burgenland.

ORF

Berufsbegleitend und Studieren mit Kind

Angeboten werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Burgenlandkroatisch und Kroatisch, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, Geographie und Wirtschaftskunde sowie Religion. Auch berufsbegleitend Studieren oder Studieren mit Kind ist möglich.

„Bei uns kann man in Mindeststudiendauer studieren. Wir garantieren, dass sich keine Lehrveranstaltungen überschneiden und dass man in allen Lehrveranstaltungen einen Platz hat. Man studiert bei uns und macht schon Praxiserfahrungen in burgenländischen Schulen und in und anderen burgenländischen Institutionen“, so Weisz.

ORF

25 von 90 Plätzen vergeben

Für 90 Studierende ist pro Semester Platz, bis dato gibt es nur 25 Anmeldungen. Das liege zum Teil auch an Corona, so Weisz, denn die derzeitige Situation sei für Maturantinnen und Maturanten sehr herausfordernd. Ein Anmeldung für ein Studium an der PH ist jedenfalls noch bis 12. Mai möglich.