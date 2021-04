WKStA übernahm Ermittlungen gegen Doskozil und Ettl

Im Zentrum der Ermittlungen geht es um die Frage, ob der Vorstand der Finanzmarktaufsicht Helmut Ettl Landeshauptmann Doskozil wegen der Schließung der Commerzialbank angerufen hat, oder umgekehrt. Die beiden hatten sich im U-Ausschuss widersprochen und gaben an vom jeweils anderen angerufen worden zu sein. Beide bestreiten jegliches Fehlverhalten – mehr dazu in Doskozils Handy bei Staatsanwalt und SPÖ: Doskozil-Anzeige „Diskreditierung“.

Die Staatswanwaltschaft Eisenstadt hat diese Ermittlungen am Freitag an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft abgetreten. Diese prüft nun, ob es Sinn macht, die Ermittlungen in das laufende Verfahren miteinzubeziehen. Die WKStA ermittelt bereits seit Bekanntwerden des Skandals gegen Ex-Bankchef Martin Pucher, Ex-Vorständin Franziska Klikovits und weitere Beschuldigte.