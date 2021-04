Lern- und Feriencamps für Sommer präsentiert

„Der Tagesablauf in den Lern- und Feriencamps ist so gestaltet, dass es am Vormittag zwei Lerneinheiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch geben wird. Nach dem Mittagessen geht es dann los in die Workshops: Da geht es um Ballspiele, Tanz und Akrobatik, Bewegung, kreatives Gestalten sowie Coding und Robotik“, so SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Die Kinder sollen auch Randsportarten kennenlernen können.

ORF

Mit den Lern- und Feriencamps wollen Land und Verbände den Bewegungsmangel, der durch die Pandemie entstanden ist, zumindest ein wenig ausgeglichen. „Die psychischen Folgen für die Kinder sind sehr enorm. Wir merken das leider auch beim Anstieg der psychischen Erkrankungen bei den Kindern“, so Winkler.

Um ein Viertel weniger Bewegung im Lockdown

„Wir haben eine Observer-Studie beauftragt. Sie besagt, dass die Menschen – auch Kinder und Jugendliche – sich um 28 Prozent weniger bewegen in der Zeit des Lockdowns. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf die Gesundheit“, so Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, Präsident der Österreichischen Bundessportorganisation Sport Austria.

ORF

Die Lern- und Feriencamps werden von 9. bis 20. August an 14 Standorten im Burgenland veranstaltet. Mitmachen können Vorschulkinder und Schülerinnen und Schüler bis zur 8. Schulstufe, bis jetzt gibt es 1.700 Anmeldungen. Auch die lokalen Vereine erhalten die Möglichkeit, sich bei den Camps zu präsentieren. Das ganztägige Angebot samt Verpflegung kostet pro Woche 85 Euro.