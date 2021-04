42 Neuinfektionen, 25 Intensivpatienten

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 17.473. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 62 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 25 in intensivmedizinischer Behandlung. 1.404 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Die Coronavirus-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab des Landes bisher 65.578 Menschen erhalten, davon erhielten 21.838 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden 87.416 Impfdosen verimpft. 146.889 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung angemeldet.