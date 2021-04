Start für Surf Opening in Neusiedl am See

Partys und Konzerte mit zahlreichen Besuchern sind wegen der Coronavirus-Pandemie auch heuer nicht möglich. Dafür sind zumindest die Stars der European Freeestyle Pro Tour (EFPT) in Neusiedl am See. 22 Sportler aus zehn Nationen werden in zwei Berwerben ihre Tricks zeigen. Zum einen wird ein klassischer Freestyle Contest ausgetragen, sofern genug Wind bläst. Wetterunbhängig ist der TowIn-Bewerb, bei dem die Sportler auf ihren Boards von Jetskis gezogen werden und dann über die von den Jetskis verursachten Wellen Sprünge und Drehungen absolvieren.

Werbung für den Neusiedler See

Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 15.000 Euro. Das Event wird auch vom Land Burgenland unterstützt. Die Positionierung als Surf-Mekka in Mitteleuropa soll so gesichert werden. Die Bilder sollen aus Neusiedl am See in die Welt hinaus transportiert werden. Die European Freeestyle Pro Tour bietet auf ihrer Homepage einen Livestream an.