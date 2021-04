24 Menschen auf Intensivstationen

Das Burgenland hat erneut zwei Todesfälle zu beklagen: Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf und eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 67 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 24 in intensivmedizinischer Behandlung. Aktuell sind im Burgenland 711 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 1.452 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

21.835 Menschen vollimmunisiert

Die Covid-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 64.274 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 21.835 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 86.109 Impfdosen verimpft. 146.046 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung angemeldet.