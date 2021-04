Gericht

Biker fuhr nach Unfall weiter: Prozess vertagt

Ein 34-jähriger Burgenländer ist am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er Anfang Dezember in einem Wald in Salmannsdorf (Bezirk Oberpullendorf) mit seinem Motorrad einen 61-jährigen Mann angefahren und danach Fahrerflucht begangen haben soll. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Der Prozess wurde vertagt.