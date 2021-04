Shopping-Touristen bleiben aus

Dienstagvormittag hat die Polizei in Parndorf verstärkt auf Autos geachtet, die kein burgenländisches Kennzeichen hatten. Drei Autofahrer aus Wien und Niederösterreich wurden zurückgewiesen – bei mehr als 50 Kontrollen innerhalb einer Stunde war das eine überschaubare Anzahl. „Für die Menschen aus Wien und Niederösterreich gilt nach wie vor der harte Lockdown, d.h. Menschen aus Wien und Niederösterreich dürften nicht ins Burgenland fahren, um zum Beispiel Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die in Wien und Niederösterreich derzeit nicht möglich sind oder Geschäfte aufzusuchen, die in ihren beiden Heimatbundesländern nicht möglich sind. Das kontrollieren wir.“ sagte Polizeisprecher Helmut Marban.

Auch am Montag sei es ruhig gewesen. Im ganzen Bundesland seien nur zwei Personen angezeigt und 15 Organmandate ausgestellt worden, so Marban. Die Menschen seien diszipliniert und würden die Corona-Regeln einhalten.

Burgenländerinnen und Burgenländer unter sich

Das Fehlen der Gäste aus Wien, Niederösterreich und dem Ausland machte sich am Dienstag im Designer Outlet Center Parndorf durchwegs bemerkbar. „Das ist eine besondere Situation für den Handel – aufsperren, zusperren – aber grundsätzlich muss man sagen, mit unseren Markenpartnern haben wir ein Hygiene- und Sicherheitskonzept umgesetzt, das ist sehr gut durchdacht. Wir schauen positiv in die Zukunft und deshalb hoffen wir, dass die Lockdowns zu Ende gehen, die Grenzen wieder öffnen und wir entsprechend unsere Kunden hier begrüßen“, so Mario Schwann, Manager des Designer Outlet Centers, wo auch im Freien eine Maskenpflicht gilt.

Momentan haben die Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Einkaufsmöglichkeiten also fast für sich alleine. Ob sich das am Wochenende ändern wird, ist fraglich. Die Polizei steht jedenfalls bereit und wird weiter kontrollieren.