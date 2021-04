Pamhagen: Stachelschwein entlaufen

Es hat keinen Namen, aber sehr viele spitze Stacheln – das Stachelschwein, das vor mehr als einer Woche aus dem Steppentierpark Pamhagen ausgebüxt ist. An und für sich sei es ungefährlich, so der Chef des Steppentierparks Pamhagen, Hans Acs: „Es macht nichts. Es ist natürlich ein sehr wehrhaftes Tier, mit den Stacheln, aber das geht ja nicht auf Menschen los. Es läuft weg, es ist ein scheues Tier, das eher flüchtet und sich irgendwo versteckt. Wenn man es nicht in die Enge treibt, kann gar nichts passieren.“ Die Stachelschweine sind eine Familie von Nagetieren mit elf Arten, die in Teilen Asiens, Afrikas und auch in Südeuropa vorkommen. Die Tiere gehören mit Körperlängen von bis über einen Meter zu den größten Vertretern der Nagetiere weltweit.

Bei Sichtung Steppentierpark informeiren

Was soll man tun, wenn man das Stachelschwein in der Gegend sichtet? „Mich verständigen“, lacht der Tierpark-Chef. „Und vielleicht dortbleiben und beobachten – aus etwas Entfernung, damit man sieht, wo es hingeht. Bis wir hinkommen, dauert es ein bisschen, und es läuft ja dann wieder weiter. Es ist jetzt schon ein paar Tage weg, weil es ja nicht so leicht zu fangen ist. Man muss es einmal sehen und dann irgendwie erwischen auch – man kann es ja nicht einfach so nehmen, man muss es mit einem Kescher einfangen. Und wie gesagt, das sind schon wehrhafte Tiere.“

Das Tier ist zwar schon mehr als eine Woche abgängig, dürfte sich aber noch in der Umgebung aufhalten: „In Wallern ist es ein paar mal gesehen worden. Das ist vom Tierpark entfernt die nächste Ortschaft und irgendwie muss es ihm dort gefallen.“ Am Dienstag soll es eine „Aktion Scharf“ geben: „Wir wollen uns heute dort, wo es immer wieder gesehen wird, ausgestattet mit dem Kescher, aufstellen, damit wir gleich reagieren können.“

Stachelschweine zeichnen sich durch Stacheln auf dem Rücken und am Schwanz aus, die sich aus umgewandelten Haaren entwickelt haben und entsprechend aus Keratin bestehen. Diese Stacheln werden passiv und auch aktiv gegen potenzielle Feinde eingesetzt. Die Tiere sind generell nachtaktiv und ernähren sich von Pflanzenteilen. Anders als die meisten Säugetiere bilden Stachelschweine monogame Paare, die mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs Familiengruppen bilden.