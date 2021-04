Coronavirus

Impfung: Hochrisikopatienten werden vorgereiht

Der Dachverband hat sich in einem Brief direkt an jene Hochrisikopatienten gewendet, die sich bisher noch nicht zur Corona-Impfung angemeldet haben. Dieses Schreiben dient gleichzeitig als Information und Bestätigung, dass man Hochrisikopatient ist und im Impfplan vorgereiht werden soll.