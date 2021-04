Museen und Galerien wieder geöffnet

Er zählt zu den prominentesten Burgenländern in Amerika: der Schauspieler Ludwig Stössel. Mit seinem Auftritt im Filmklassiker „Casablanca“ schrieb er Hollywoodgeschichte. Seine und die Lebensgeschichte 63 anderer burgenländischer Amerikaauswanderer ab 1921 ist in der Sonderausstellung „Unsere Amerikaner“ im Landesmuseum in Eisenstadt zu sehen. Außerdem zeigt das Landesmuseum die Ausstellung über den Kunstvermittler Alfred Schmeller sowie die Ausstellung „Heilende Schätze aus der Tiefe“. Die Landesgalerie in Eisenstadt zeigt im Jubiläumsjahr „100 Jahre Burgenland“ eine Ausstellung, in der die Anfänge bis hin zur Gegenwart der Künstlergruppe „Burgenland kgb polychrom“ gezeigt werden.

Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen

Das Haydn-Haus in Eisenstadt und das Liszt-Haus in Raiding sind ebenfalls wieder geöffnet. Im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf sind Arbeiten des südburgenländischen Malers Alfred Postmann zu sehen. Das Felsenmuseum in Bernstein kann ebenfalls wieder besucht werden. Und der Kunstverein Eisenstadt lädt am kommenden Sonntag zur Eröffnung der Ausstellung „Der Odradek-Effekt“. Auch im Schloss Esterhazy in Eisenstadt, im Schloss Lackenbach und auf Burg Forchtenstein sind die Ausstellungen wieder zu sehen. Alle Öffnungen erfolgen unter strenger Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen.

Sommerfestival Kittsee findet statt

Das Sommerfestival Kittsee beginnt mit den Vorbereitungen zum bereits traditionellen Open-Air-Festival auf Schloss Kittsee. Auf dem Programm steht ein Streifzug durch die bekanntesten Melodien von Franz Lehar, Johann Strauß Sohn und Emmerich Kalman. Die musikalische Leitung übernimmt auch heuer wieder Dirigent Joji Hattori. Regie führt Dominik am Zehnhoff-Söns. Und für das Bühnenbild zeichnet Manfred Waba verantwortlich. Gespielt wird von 1. bis 17. Juli 2021.