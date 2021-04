Commerzialbank

Wirtschaftsanwalt ruft Verfassungsgerichtshof an

Der Linzer Wirtschaftsanwalt Gerald Waitz hat in der Causa Commerzialbank Mattersburg den Verfassungsgerichtshof (VfGH) angerufen. Er vertritt 25 ehemalige Bankkunden. Die Geschädigten fordern eine unbeschränkte Haftung der Republik für Fehler der Finanzmarktaufsicht (FMA), betonte Waitz am Montag in einer Aussendung.