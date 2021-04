Handel, Schule und Frisör wieder offen

Gleich bei der Einfahrt zum Designer Outlet Parndorf hielt die Polizei alle Fahrzeuge mit nicht-burgenländischen Kennzeichen an. Eine Lenkerin in einem Auto mit Wiener Kennzeichen wollte Kosmetika kaufen, betonte, dass sie allein im Fahrzeug unterwegs sei und einen negativen PCR-Test dabei hat. Der verhalf ihr aber auch nicht zum gewünschten Shoppingerlebnis. Sie musste, wenn auch sehr widerwillig, die Rückfahrt in die Bundeshauptstadt antreten. Eine Anzeige setzte es nicht.

Polizei-Sprecher Helmut Marban erklärte gegenüber der APA, dass die Polizei zunächst auf Dialog setzt und geht davon aus, dass die Bevölkerung aufgrund der jüngsten Medienberichte sehr diszipliniert sei. Im ganzen Burgenland werden in den nächsten Tagen verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen durchgeführt. Bei den Einkaufszentren in Parndorf, Oberwart und Mattersburg gilt außerdem auch im Außenbereich eine Maskenpflicht – mehr dazu in Maskenpflicht im Freien bei Einkaufszentren.

Shop-Mitarbeiter mit Arbeitsbestätigung

Die meisten auswärtigen Kennzeichen stammten aus Ungarn – es handelte sich um Beschäftigte in den Shops des Centers. Diese waren vorbereitet und konnten sofort eine ausgedruckte Arbeitsbestätigung vorweisen. Die Polizisten prüften den Namen darauf und einen Ausweis und ließen die Angestellten gleich weiterfahren.

Aufgefallen ist ein Ukrainer, der von den Bestimmungen gar nichts wusste. Zwar holte auch er eine negative Testbestätigung aus der Tasche, einkaufen war aber auch ihm nicht erlaubt, der Mann wurde sofort wieder auf die Ausfahrtsstraße geschickt. Ebenso ein ägyptischer Pilot, der mit einem Mietauto aus der Slowakei angereist war – zum geplanten T-Shirt-Kauf, wie er freimütig erzählte.

Mit Tests in den „ersten“ Schultag

Die Abstände werden eingehalten und alle Schülerinnen und Schüler kommen mit Masken zum Schulgelände in Rust. An den Volkschulen gilt seit Montag wieder Präsenzunterricht – vor der ersten Stunde wird deshalb getestet. Die Tests werden gut angenommen, denn die Kinder freuen sich, wieder in die Schule gehen zu können. Ebenso das Lehrpersonal, sagte die Direktorin der Volks- und Mittelschule Rust Claudia Nährer: „Grundsätzlich bin ich froh, dass ich die Kinder wieder im Haus habe. Distance-Learning ist zwar auch eine Alternative, aber wir sind froh, dass die Kinder wieder da sind, dass wir wieder mit ihnen arbeiten können. Die sozialen Kontakte sind für Kinder ganz besonders wichtig, egal welchen Alters. Wir haben alle Hygienemaßnahmen umgesetzt, die verlang werden, und hoffen doch, dass das ganze gut funktioniert. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert.“

Unter- und Oberstufe: Testen oder Homeschooling

In der Unter- und Oberstufe gilt der Schichtbetrieb – hier wird immer am ersten Tag in der Schule getestet. Die Tests sind verpflichtend, lässt man sich nicht testen, muss man im Homeschooling bleiben. Vergangene Woche wurde bereits ein Screening durchgeführt – auf freiwilliger Basis. Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler machte mit, sagte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ): „Von den rund 15.000 Schülerinnen und Schülern waren nur elf positiv, das entspricht einem Prozentanteil von 0,07 Prozent. Also man merkt, man kann den Schulbetrieb gut starten.“

Lollipop-Tests in den Kindergärten

Auch der Kindergarten startete am Montag wieder: Dort kommen sogenannte Lollipop-Tests zum Einsatz – allerdings freiwillig. 35.000 Tests wurden an die Gemeinen geliefert und an die Eltern verteilt. Auch die Kleinsten sollten drei Mal pro Woche getestet werden, so der Appell des Landes.