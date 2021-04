25 Intensivpatienten, 50 Neuinfektionen

62.240 Burgenländer wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft, davon 21.834 mit beiden Dosen. 143.977 sind für die Impfung vorgemerkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Tag des Lockdown-Endes in allen burgenländischen Bezirken unter 200. Am höchsten war sie in Eisenstadt mit 174,2 und Oberwart mit 138,89. Auch in den Bezirken Jennersdorf (129,41) und Güssing (124) überschritt sie die 100er-Marke.