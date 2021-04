Harter Lockdown im Burgenland zu Ende

Der Handel sperrt wieder auf, Friseur-, Kosmetik- und Massagestudios dürfen wieder besucht werden und auch Museen öffnen wieder ihre Tore – unter den bekannten Auflagen wie Sicherheitsabstand und Maskenpflicht. Neu ist, dass die Maskenpflicht auch im Außenbereich der drei großen Einkaufszentren in Oberwart, Mattersburg und Parndorf gilt – mehr dazu in Maskenpflicht im Freien bei Einkaufszentren . Menschen aus den Lockdown-Regionen Wien und Niederösterreich dürfen allerdings nicht ins Burgenland fahren, um dort einzukaufen. Das wird die Polizei stichprobenweise überprüfen.

ORF

Auch an den burgenländischen Schulen kehrt wieder Normalität ein. Ab Montag gibt es Präsenzunterricht in den Volksschulen und Schichtbetrieb für Mittelschüler und Oberstufen – ebenfalls unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. So müssen sich Schüler dreimal wöchentlich einem Coronatest unterziehen, das Lehrpersonal mindestens zweimal.

Neue Regelung beim Zutritt zu Diensstellen des Landes

Weiters ist der Zutritt zu Dienststellen wie etwa den Bezirkshauptmannschaften und dem Landhaus in Eisenstadt ist nur mit einem negativen Antigen oder PCR-Test möglich, der nicht älter als 48 beziehungsweise 72 Stunden ist. Wer keinen Coronatest nachweisen kann, bekommt die Möglichkeit an Ort und Stelle einen Spucktest durchzuführen – mehr dazu in Landesdienst: Zutrittstests für Besucher .

Ausgangsbeschränkungen nur von 20.00 bis 6.00 Uhr

Die Ausgangsbeschränkungen im Burgenland gelten ab Montag wieder von 20.00 bis 6.00 Uhr und nicht mehr wie bisher 24 Stunden. Gleichzeitig mit den Lockerungen wird im Burgenland die Testintensität gesteigert, auf bis zu 300.000 Tests pro Woche. In den Testregionen Neusiedl am See und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sollen 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung regelmäßig getestet werden. Mit dieser Maßnahme sollen die Auswirkungen der Lockerungen wissenschaftlich untersucht werden, heißt es vom Land – mehr dazu in Neusiedl und Parndorf: Modellregion gestartet .

Lockerungen auch im sportlichen Bereich

Mit dem Ende des harten Lockdowns im Burgenland gibt es auch in Sachen Sportausübung wieder leichte Lockerungen. Man kehrt zu den Bedingungen vor dem harten Lockdown zurück. Das Wichtigste vorne weg: Sport im Freien mit Körperabstand ist im Freien uneingeschränkt möglich. Neben den klassischen Sportarten Golf und Tennis gehören auch Sportarten wie Leichtathletik und Bogenschießen dazu. Wieder erlaubt ist Vereinstraining für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre – in Gruppen und ohne Körperkontakt. Trainiert werden darf maximal in 10er Gruppen, auch ein Präventionskonzept und eine Registrierungspflicht sind Voraussetzung.

Vier Personen aus zwei Haushalten

Für den nicht in Vereinen organisierten Sport gilt weiter: Vier Personen aus maximal zwei Haushalten dürfen miteinander Sport betreiben, und das bis 20.00 Uhr. Weiter warten müssen die Sportlerinnen und Sportler aus dem Amateurbereich, die Hallensportarten betreiben. Auch Sportarten mit Körperkontakt sind weiter untersagt. Ausgenommen davon sind nur Sportlerinnen und Sportler, die in den Spitzenportbereich fallen.