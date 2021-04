Gunners unterliegen Swans

Die Oberwart Gunners gerieten bei den Gmunden Swans gleich 79:104 unter die Räder. Nach einer halbwegs ausgeglichenen ersten Hälfte setzten sich die Gmunden Swans im dritten Viertel ab, Oberwart konnte nie richtig dagegenhalten und liegt jetzt in der best-of-five-Serie 0:1 zurück. Spiel zwei und damit Gelegenheit zur Revanche gibt es am Donnerstag in Oberwart.

Zweite Liga: Aus für Rocks

In der zweiten Bundesliga ist die Saison der Mattersburg Rocks am Samstag zu Ende gegangen. Die Rocks mussten sich im zweiten Spiel der Halbfinalserie den Fürstenfeld Panthers 58:62 geschlagen geben. Rocks Obmann Corey Hallett zeigte sich nach dem Spiel sehr enttäuscht. „Ich glaube, es war das Gleiche wie im ersten Spiel, wir haben am Anfang nicht gut gespielt und es hat uns viel Energie gekostet. Wir sind sehr enttäuscht, wir haben unser Ziel nicht erreicht in der Bundesliga, aber aufgeben tun wir nicht“, so Hallet.

Blackbirds weiter im Rennen

Weiter im Rennen sind die Blackbirds Güssing/Jennersdorf. Die Südburgenländer siegten bei den Raiders Tirol 80:75. Kommendes Wochenende kommt es in dieser Halbfinalserie in Güssing zu einem Entscheidungsspiel.