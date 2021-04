Erneuter Windrad-Brand im Bezirk Neusiedl

Die Alarmierung ging bei der Landessicherheitszentrale Samstagabend um 18.16 Uhr ein. Im Einsatz waren zunächst die Feuerwehren Neudorf bei Parndorf, Gattendorf und Potzneusiedl. Eine Stunde nach der Alarmierung war dann nur noch die Feuerwehr Neudorf am Einsatzort.

„Löschen in dieser Höhe nicht möglich“

Löschmaßnahmen seien in dieser Höhe nicht möglich, man könne das Windrad nur „kontrolliert abbrennen lassen“, sagte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale.

Der jetzige Brand ist bereits der zweite innerhalb weniger Tage. Erst am Montag brannte in Gols das Maschinenhaus eines Windrades in mehr als 90 Meter Höhe – mehr dazu in Windrad in Gols brannte.