Tulpenmeer in Landesfarben

Noch im Herbst 2020 wurden in Hinblick auf den 100. Geburtstag in allen burgenländischen Bezirkshauptstädten sowie in der Landes- und Bundeshauptstadt Tulpenzwiebeln eingesetzt.

Dass die Beete nun in den Farben der burgenländischen Fahne erblühen, habe – ungeachtet der durch die Pandemie verursachten schwierigen Zeit – starke Symbolkraft, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). "Der blühende Geburtstagsgruß gibt nicht nur Anlass, uns an unsere Geschichte zu erinnern, sondern lässt mich auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken“, so Doskozil.