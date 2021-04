Chronik

„Anschlussdenkmal“ wird umgestaltet

Das „Anschlussdenkmal“ in Oberschützen sorgt seit Jahrzehnten für Diskussionen. Der Steintempel war in den Jahren 1938/39 zum „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland errichtet worden. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig ein Konzept für die Neugestaltung des Vorplatzes angenommen.