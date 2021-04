Basketball: Oberwart gastiert in Gmunden

Gmunden gegen Oberwart ist ein Dauerbrenner in dieser Saison. Es ist das sechste Duell der beiden Teams, das Samstagabend stattfindet. Gmunden gewann bisher drei, Oberwart zwei Duelle, darunter das Cupfinale. Die Gunners haben damit schon einen Titel in der Tasche. Überraschungen taktischer Natur seien diesmal ausgeschlossen, sagte Gunners Kapitän, Sebastian Käferle. „Es wird darum gehen, welche Mannschaft das Tempo kontrolliert und mit mehr Herz und mehr Willen auftritt. Wir kennen uns in- und auswendig. Es wird darauf ankommen, welche Mannschaft konzentrierter auftritt“, so Käferle.

„Wir sind Sportler und keine Kämpfer“

Für teils hitzige Debatten sorgte ein Zwischenfall im bisher letzten Duell. Gmundens Enis Murati erlitt nach einem Foul von Oberwarts Quincy Diggs eine Augenverletzung. Diggs wurde damals ausgeschlossen und für ein Spiel gesperrt. Die Ereignisse vom Spiel Ende März sollten aber keine Rolle mehr spielen, so Renato Poljak von den Gunners. „Es ist ein normales sportliches Spiel, das wir spielen. Es wird hoffentlich keine persönliche Angelegenheit werden, weil wir sind noch immer Sportler und keine Kämpfer“, so Poljak. Spiel eins des Halbfinales beginnt am Samstag um 20.10 Uhr. Drei Siege sind nötig, um ins Finale aufzusteigen.

Zweite Liga: Burgenländer unter Druck

In der zweiten Liga stehen die burgenländischen Vereine unter Druck. Die Blackbirds Güssing/Jennersdorf liegen in ihrer Halbfinalserie gegen die Raiders Tirol 0:1 zurück und müssen am Samstag in Innsbruck gewinnen, um im Rennen zu bleiben. Gleiches gilt für die Mattersburg Rocks heute im Heimspiel ihres Halbfinales gegen Fürstenfeld. Diese Partien beginnen um 18.00 Uhr.